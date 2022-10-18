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19 минут назад

Глава Минобороны Британии экстренно поехал в США обсудить ядерную угрозу

Lenta.ruиещё 1

Министр обороны Британии Бен Уоллес был вынужден совершить экстренную поездку в США, чтобы провести обсуждение возрастающей ядерной угрозы из-за кризиса на Украине. Об этом сообщает Evening Standard.

Министр обороны Британии экстренно вылетел в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава британского Минобороны отменил свое выступление перед Комитетом по защите общин 18 октября и вылетел в США для участия в саммитах в Пентагоне и Белом доме. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи уточнил, что Уоллес провел встречи с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в том времени, когда такие разговоры необходимы».

В НАТО оценили обстоятельства применения ядерного оружия

Ранее Уоллес раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о невозможности применения ядерного оружия в ответ на его применение Россией против Украины.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба самого удара. По словам политика, для американских властей не имеет значения, будет ли ядерное оружие применено в тактическом или более крупном масштабе.

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