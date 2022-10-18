Министр обороны Британии экстренно вылетел в США

Министр обороны Британии Бен Уоллес был вынужден совершить экстренную поездку в США, чтобы провести обсуждение возрастающей ядерной угрозы из-за кризиса на Украине. Об этом сообщает Evening Standard.

Глава британского Минобороны отменил свое выступление перед Комитетом по защите общин 18 октября и вылетел в США для участия в саммитах в Пентагоне и Белом доме. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи уточнил, что Уоллес провел встречи с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в том времени, когда такие разговоры необходимы».

Ранее Уоллес раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о невозможности применения ядерного оружия в ответ на его применение Россией против Украины.