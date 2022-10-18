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21 минуту назад

Республиканцы пригрозили сократить помощь Украине при победе на выборах

Lenta.ruиещё 5

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти пригрозил сокращением помощи Украине в случае победы партии на промежуточных выборах в Конгресс. Его слова приводит издание Punchbowl News.

Республиканцы пригрозили сократить помощь Украине при победе на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик предупредил, что оказавшиеся в рецессии американцы откажутся оказывать Киеву неограниченную поддержку и «выписывать незаполненные чеки» на предъявителя для украинских властей.

«Украина важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы», — подчеркнул МакКарти, добавив, что адмиадминистрация президента США Джо Джо Байдена не решает множество внутренних проблем.

Ранее бывший американский президент Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. По его мнению, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

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