В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
30 минут назад

СПЧ ООН заявил о минимум двух преступлениях ВСУ против военнопленных из России

Вечерняя Москва

Украинские военнослужащие в марте этого года совершили минимум два военных преступления в отношении российских военнопленных. Об этом свидетельствуют данные доклада комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном во вторник, 18 октября.

В ООН признали минимум два преступления ВСУ против военнопленных РФ
Фото: МИД РФМИД РФ

— Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата солдат они получают статус военнопленных. Это, в свою очередь, дает им защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Несмотря на это, специалисты зафиксировали случаи ранений и казни.

Так, первый инцидент произошел в период с 24 по 26 марта, когда солдаты ВСУ выстрелили в ноги трем захваченным российским военнослужащим в Харьковской области. Второй случай произошел в Киевской области 29 марта. Тогда украинский военный трижды выстрелил с близкого расстояния в уже раненого солдата из России, а также выложил ролик со следами казни, передает РИА Новости.

10 октября сообщалось, что глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, Amnesty International, Европейскому совету и Европарламенту из-за казни мирных жителей под Купянском.

В мире,Валерий Фадеев,Европейский совет,Международный комитет Красного Креста,Европарламент,Amnesty International,Совет по правам человека,Совет Европы,ОБСЕ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители