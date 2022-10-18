В ООН признали минимум два преступления ВСУ против военнопленных РФ

Украинские военнослужащие в марте этого года совершили минимум два военных преступления в отношении российских военнопленных. Об этом свидетельствуют данные доклада комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном во вторник, 18 октября.

Фото: МИД РФ МИД РФ

— Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата солдат они получают статус военнопленных. Это, в свою очередь, дает им защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Несмотря на это, специалисты зафиксировали случаи ранений и казни.