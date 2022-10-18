Стало известно о выделении Евросоюзом 2 млрд евро помощи Украине

Украине была оказана очередная финансовая помощь со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро. Согласно планам страны, денежные средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.
Шмыгаль подчеркнул, что данный транш - первая часть пакета помощи в размере пять миллиардов евро.
Он отметил, что в 2022 году Евросоюз направил Украине 4,2 миллиарда евро в качестве поддержки. По словам премьера, эти средства укрепили «экономический фронт государства».
Накануне сообщалось, что, главами МИД ЕС было окончательно утверждено выделение Украине шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных.