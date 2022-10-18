Стало известно о выделении Евросоюзом 2 млрд евро помощи Украине

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По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро. Согласно планам страны, денежные средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Шмыгаль подчеркнул, что данный транш - первая часть пакета помощи в размере пять миллиардов евро.

Он отметил, что в 2022 году Евросоюз направил Украине 4,2 миллиарда евро в качестве поддержки. По словам премьера, эти средства укрепили «экономический фронт государства».