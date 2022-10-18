Израиль отказал Киеву в переговорах с министром обороны

Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом сообщила во вторник газета Haaretz.

По сведениям источников издания, Киев инициировал подготовку к этому разговору несколько дней назад, но в итоге израильская сторона в понедельник ответила отказом.

Как отмечает Haaretz, Украина несколько недель предпринимала попытки координации усилий в сфере безопасности с Израилем. Украинская сторона рассчитывала, что в ходе планировавшегося разговора двух министров могла бы быть затронута тема военного сотрудничества Израиля и Украины, утверждает газета.