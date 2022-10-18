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26 минут назад

СМИ: Израиль отклонил просьбу Украины о телефонной беседе министров обороны двух стран

ТАСС

Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом сообщила во вторник газета Haaretz.

Израиль отказал Киеву в переговорах с министром обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источников издания, Киев инициировал подготовку к этому разговору несколько дней назад, но в итоге израильская сторона в понедельник ответила отказом.

Как отмечает Haaretz, Украина несколько недель предпринимала попытки координации усилий в сфере безопасности с Израилем. Украинская сторона рассчитывала, что в ходе планировавшегося разговора двух министров могла бы быть затронута тема военного сотрудничества Израиля и Украины, утверждает газета.

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Последний разговор Ганца и Резникова состоялся в апреле, напоминает Haaretz. Киев рассчитывал на новый контакт 24 августа по случаю Дня независимости Украины, однако беседа двух министров так и не состоялась, с тех пор она откладывалась уже пять раз, замечает украинский источник издания.

В мире,Алексей Резников,
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