В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
24 минуты назад

Зеленский выпустит сборник своих речей за $16

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский к декабрю выпустит сборник своих речей «Послание с Украины», отпечатанный за $16 за книгу сборник будет выпущен американским издательским домом Penguin Random House, сообщает РИА «Новости».

Зеленский выпустит сборник своих речей за $16
Фото: ReutersReuters

В сборник войдут выступления Зеленского с начала президентского срока в 2019 году до конца 2022 года. По словам украинского президента, в сборник войдут выступления, призванные «рассказать историю украинского народа».

Выпущенный в Соединенных Штатах сборник также выйдет в аудиоверсии и электронном формате, первый тираж будет отпечатан к 6 декабря.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Вован и Лексус от лица Зеленского попросили Роулинг вместо молнии на лбу персонажа ее книг Гарри Поттера, напоминающей букву Z, нарисовать украинский трезубец. В ответ Роулинг, думая, что общается с главой Украины, пообещала изучить такую возможность.

В мире,Владимир Зеленский,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители