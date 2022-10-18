Зеленский выпустит сборник своих речей за $16

Президент Украины Владимир Зеленский к декабрю выпустит сборник своих речей «Послание с Украины», отпечатанный за $16 за книгу сборник будет выпущен американским издательским домом Penguin Random House, сообщает РИА «Новости».

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В сборник войдут выступления Зеленского с начала президентского срока в 2019 году до конца 2022 года. По словам украинского президента, в сборник войдут выступления, призванные «рассказать историю украинского народа».

Выпущенный в Соединенных Штатах сборник также выйдет в аудиоверсии и электронном формате, первый тираж будет отпечатан к 6 декабря.

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