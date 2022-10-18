Глава МИД ФРГ заявила о необходимости обезопаситься от России

Европе необходимо выстраивать не систему «безопасности с Россией», а систему «безопасности от России». Такое мнение высказала сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет RND.

По ее словам, Берлин намерен и дальше поставлять вооружение Киеву не только для «спасения жизней», но и для того, чтобы показать приверженность единому европейскому курсу.

«Безопасность стран Балтии, безопасность Восточной Европы — это безопасность Германии. И мы будем защищать каждый дюйм территории нашего альянса в чрезвычайной ситуации», - пообещала она.

При этом, комментируя заявления Кремля о готовности проводить мирные переговоры с украинским руководством, Анналена Бербок подчеркнула, что «продиктованный мир» — это не мир для жителей Украины.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе и ЕС, были введены обширные антироссийские санкции.