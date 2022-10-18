Армения просит отправить наблюдателей из ОБСЕ на границу с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян указал на обращение страны в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для отправки наблюдателей на границу с Азербайджаном. Соответствующее заявление было сделано в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, передает ТАСС.
Он отметил, что власти Армении ждут от стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политической оценки ситуации на границе.
«Для нас важно понять, в какой степени Организация признает существующую ситуацию, которая представляет собой агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения», - указал Мирзоян.
На прошлой неделе стало известно о прибытии технической делегации Евросоюза в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном. Согласно данным
внешнеполитической службы Евросоюза, миссия по технической оценке прибыла в Ереван после соответствующего запроса армянской стороны. Она должна подготовить развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном.
Также сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца приступит к работе в октябре.