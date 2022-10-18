Армения просит отправить наблюдателей из ОБСЕ на границу с Азербайджаном

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Он отметил, что власти Армении ждут от стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политической оценки ситуации на границе.

«Для нас важно понять, в какой степени Организация признает существующую ситуацию, которая представляет собой агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения», - указал Мирзоян.

На прошлой неделе стало известно о прибытии технической делегации Евросоюза в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном. Согласно данным

внешнеполитической службы Евросоюза, миссия по технической оценке прибыла в Ереван после соответствующего запроса армянской стороны. Она должна подготовить развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном.