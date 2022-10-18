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52 минуты назад

Парламент Эстонии объявил РФ государством - спонсором терроризма

Мария Иванова

Эстонский парламент объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма». Об этом пишет ERR.

Парламент Эстонии объявил РФ государством - спонсором терроризма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу [парламент Эстонии - прим.ред.] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», - подчеркивается в документе, выпущенном парламентом.

Заявление парламента поддержали 88 депутатов, никто не проголосовал против и не воздержался.

При этом депутаты отклонили несколько поправок к документу. Оппозиционная партия EKRE хотела включить в текст призыв к странам ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы, закрыть дипломатические представительства в РФ и не позволять гражданам РФ получать убежище в ЕС.

Кроме того, EKRE предлагала высылать подлежащих мобилизации россиян в РФ, полностью закрыть переход на эстонско-российской границе и «разоружить» находящихся в Эстонии россиян и белорусов.

В августе 2022 года сейм Латвии объявил Россию страной - спонсором терроризма.

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