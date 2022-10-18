В Японии призвали Украину сложить оружие

Власти Украины обязаны немедленно прекратить конфликт с Россией, если не могут продолжать боевые действия без западной поддержки, считает оппозиционный депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА «Новости». По его словам, в Киеве постоянно говорят о том, что у российской стороны якобы не хватает определенных вооружений, однако они не отказываются от военной помощи США.
«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт?» — отметил Судзуки.
Как указал японский депутат, если Украина не может самостоятельно вести боевые действия, то есть стоит сложить оружие и прекратить противостояние. Судзуки также подчеркнул, что информация западных СМИ о том, что Россию якобы «загнали в угол» на Украине вызывает большие сомнения.
Ранее СМИ сообщили, что Украина не смогла бы продержаться и месяца без военной помощи Запада.