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1 час назад

В Японии призвали Украину сложить оружие

Газета.Ru

Власти Украины обязаны немедленно прекратить конфликт с Россией, если не могут продолжать боевые действия без западной поддержки, считает оппозиционный депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА «Новости». По его словам, в Киеве постоянно говорят о том, что у российской стороны якобы не хватает определенных вооружений, однако они не отказываются от военной помощи США.

В Японии призвали Украину сложить оружие
Фото: Eugene Hoshiko/APEugene Hoshiko/AP

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт?» — отметил Судзуки.

Как указал японский депутат, если Украина не может самостоятельно вести боевые действия, то есть стоит сложить оружие и прекратить противостояние. Судзуки также подчеркнул, что информация западных СМИ о том, что Россию якобы «загнали в угол» на Украине вызывает большие сомнения.

Ранее СМИ сообщили, что Украина не смогла бы продержаться и месяца без военной помощи Запада.

Мунэо Судзуки,
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