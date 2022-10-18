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6 минут назад

Офис Зеленского: У нас критическая ситуация по всей стране

Мария Иванова

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что на всей территории страны возникла критическая ситуация с электричеством. Об этом сообщает «Страна».

Офис Зеленского: У нас критическая ситуация по всей стране
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», - заявил Тимошенко.

Он призвал украинцев готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Путин,Минобороны России,
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