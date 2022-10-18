Британцы изменили свое мнение о новом премьере

По результатам опроса, уровень поддержки политика в обществе за 14-16 октября снизился до 10 процентов, в то время как предыдущий опрос за 11-12 октября показывал, что 15 процентов британцев относятся положительно к Трасс. Отмечается, что 80 процентов опрошенных негативно относятся к премьеру, в то время как 62 процента — крайне негативно.