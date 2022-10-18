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31 минуту назад

В Турции заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Никита Бородкин

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Турции пока нет. Как сообщает РИА Новости, об этом пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калын.

«На данный момент таких предпосылок нет», — сказал он в ответ на вопрос ведущего телеканала A Haber о возможных переговорах двух глав государств в Турции.

Напомним, что в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что стремится организовать личную встречу Путина и Зеленского, а также выражал сожаление по поводу того, что конфликт на Украине дошел до «этой точки».

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в ближайшее время встречи российского и украинского лидера не предвидится, однако Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возвращению стран к переговорам.

Зеленский прокомментировал разрушения электростанций

Отметим, что 4 октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с Путиным.

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