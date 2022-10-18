«На данный момент таких предпосылок нет», — сказал он в ответ на вопрос ведущего телеканала A Haber о возможных переговорах двух глав государств в Турции.

Напомним, что в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что стремится организовать личную встречу Путина и Зеленского, а также выражал сожаление по поводу того, что конфликт на Украине дошел до «этой точки».

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в ближайшее время встречи российского и украинского лидера не предвидится, однако Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возвращению стран к переговорам.