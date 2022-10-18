Лукашенко рассказал о дронах от белорусской академии наук

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская Национальная академия наук (НАН) создает новые беспилотники. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.
Тему разработки беспилотников Лукашенко обсуждал на встрече с главой президиума НАН Владимиром Гусаковым.
«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты», - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что актуальность беспилотников была доказана в ходе украинского кризиса.
В конце июля глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал, что Минск проводит успешные испытания ударного беспилотника «Чекан». По его словам, в ближайшее время дрон-камикадзе должен встать на вооружение белорусской армии.
Пантус заявил, что дальность полета «Чекана» составляет до 25 километров при скорости в 86 километров в час. Он предназначен для уничтожения живой силы и легкой техники. У дрона автоматизированный режим наведения, он также способен выполнять задачи по разведке.