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37 минут назад

Лукашенко рассказал о дронах от белорусской академии наук

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская Национальная академия наук (НАН) создает новые беспилотники. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Лукашенко рассказал о дронах от белорусской академии наук
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тему разработки беспилотников Лукашенко обсуждал на встрече с главой президиума НАН Владимиром Гусаковым.

«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что актуальность беспилотников была доказана в ходе украинского кризиса.

В конце июля глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал, что Минск проводит успешные испытания ударного беспилотника «Чекан». По его словам, в ближайшее время дрон-камикадзе должен встать на вооружение белорусской армии.

Пантус заявил, что дальность полета «Чекана» составляет до 25 километров при скорости в 86 километров в час. Он предназначен для уничтожения живой силы и легкой техники. У дрона автоматизированный режим наведения, он также способен выполнять задачи по разведке.

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