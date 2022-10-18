В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
38 минут назад

Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном

Lenta.ru

Киев рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Ираном, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном
Фото:  Vahid Salemi / AP Vahid Salemi / AP

«Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма. Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом принять необходимые меры», — написал парламентарий.

По его мнению, Иран якобы поставляет дроны России, которые затем применяются Москвой в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также добавил, что США уже признали Тегеран государством-спонсором терроризма, поэтому Киев будет требовать принятия аналогичного решения от других стран.

Ранее Кремль прокомментировал информацию о применении иранских дронов в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО используется российская техника, тем не менее Министерство обороны должно располагать точной информацией об имеющемся вооружении.

В мире,Алексей Гончаренко,Дмитрий Песков,Верховная Рада,Европарламент,НАТО,ООН,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители