Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном

«Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма. Также Рада должна обратиться в ООН , Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ , НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом принять необходимые меры», — написал парламентарий.

По его мнению, Иран якобы поставляет дроны России, которые затем применяются Москвой в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также добавил, что США уже признали Тегеран государством-спонсором терроризма, поэтому Киев будет требовать принятия аналогичного решения от других стран.