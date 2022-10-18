Обзор иноСМИ: раскол НАТО и нарушение воли Елизаветы II

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Конфликт Турции и Греции грозит расколом НАТО»

Видео дня

Журналист The New York Times Стивен Эрлангер считает, что потенциальный конфликт Турции и Греции может привести к расколу НАТО. В 2023 году состоятся выборы президента Турции и по мере приближения к ним глава страны Реджеп Тайип Эрдоган «снова поддает жару».

Ранее Эрдоган предположил, что турецкие войска «могут внезапно прибыть в Грецию однажды ночью». На фоне безудержной инфляции и падения лиры искусственный кризис может быть именно тем, что нужно Эрдогану, заявил Эрлангер. По его мнению, все это усложнит положение Европы, стремящейся сохранить единство в противостоянии России.

«Запад имеет наглость указывать пальцем на Китай»

Вместе с приближающейся зимой надвигается новый пик заболеваемости коронавирусом в США и Европе, где число случаев COVID-19 уже достаточно велико, пишет китайская газета Global Times. Некоторые западные страны подумывают о том, чтобы снова установить коронавирусные ограничения.

На прошлой неделе США продлили статус пандемии COVID-19 как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения еще на 90 дней. Это вызывает недоумение, потому что всего месяц назад президент США Джо Байден заявил, что пандемия окончена. По версии издания, США, «похоже, запутались в своей политике»: их слова и дела посылают противоречивые сигналы, «в один момент они могут лежать плашмя, а в другой хотят приложить усилия». На этом фоне на Западе, особенно в США, несмотря на самое большое число погибших от вируса, «по-прежнему имеют наглость указывать пальцем на политику Китая по нулевой терпимости к ковиду».

ЕС расследует, есть ли на Украине иранские дроны

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что в ЕС договорились провести расследование и выяснить, поставляет ли Иран свои дроны-камикадзе России. Об этом сообщает WPolityce.

По словам Рау, среди министров иностранных дел стран ЕС «есть консенсус, что санкции должны иметь место», если выяснится, что беспилотники действительно иранские. Глава МИД Польши добавил, что санкции, введенные в отношении Белоруссии, должны быть синхронизированы с мерами против России.

Жену Карла III хотят сделать королевой вопреки воле Елизаветы II

Букингемский дворец планирует изменить титул жены короля Карла III, королевы-консорта Камиллы и сделать ее королевой «без оговорок», сообщает The Telegraph со ссылкой на источник при дворе. По его словам, во дворце надеются «тихо» отказаться от приставки «консорт» и сделать так, чтобы титул Камиллы соответствовал «женам королей до нее».

При этом мать короля Карла, королева Елизавета II ранее ясно дала понять, что Камилла должна называться «королевой-консортом». В феврале Елизавета заявила, что когда придет время и ее сын станет королем, ему и его жене Камилле окажут поддержку.

«И я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу», - заявляла Елизавета II.

В Hyundai Motor задумались о продаже российского завода

Южнокорейская компания Hyundai Motor рассмотрит вариант продажи своего завода в Санкт-Петербурге. Как пишет donga.com, продажа местного завода считается одним из основных сценариев, так как обслуживание производственных мощностей становится для Hyundai тяжелым бременем.