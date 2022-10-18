Эрдоган сообщил о переговорах с ООН по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о продлении сделки по вывозу украинского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, «в идеале» сделку могут продлить на шесть месяцев или год. Он подчеркнул, что Турция настроена положительно по поводу продления соглашения.

В июле Россия подписала в Стамбуле меморандум, определяющий схему вывоза украинского зерна из черноморских портов. Гарантами сделки выступили Турция и ООН.

В рамках сделки Москва получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции). Однако РФ по-прежнему испытывает трудности с продажей своих товаров, заявлял постпред России при ООН Геннадий Гатилов. По его словам, Москва может выйти из соглашения, если сделка не будет равноправной.

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением проблем. По словам Гатилова, если данные России гарантии не будут соблюдаться, стране «придется посмотреть на сделку по-другому».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «надул» Россию и беднейшие страны, ожидавшие поставок зерна в рамках сделки.

По его словам, лишь три процента вывезенного из Украины зерна отправилось тем, кто в нем нуждается, остальное ушло в страны ЕС.