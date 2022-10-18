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44 минуты назад

Эрдоган сообщил о переговорах с ООН по зерновой сделке

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о продлении сделки по вывозу украинского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган сообщил о переговорах с ООН по зерновой сделке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Эрдогана, «в идеале» сделку могут продлить на шесть месяцев или год. Он подчеркнул, что Турция настроена положительно по поводу продления соглашения.

В июле Россия подписала в Стамбуле меморандум, определяющий схему вывоза украинского зерна из черноморских портов. Гарантами сделки выступили Турция и ООН.

В рамках сделки Москва получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции). Однако РФ по-прежнему испытывает трудности с продажей своих товаров, заявлял постпред России при ООН Геннадий Гатилов. По его словам, Москва может выйти из соглашения, если сделка не будет равноправной.

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением проблем. По словам Гатилова, если данные России гарантии не будут соблюдаться, стране «придется посмотреть на сделку по-другому».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «надул» Россию и беднейшие страны, ожидавшие поставок зерна в рамках сделки.

По его словам, лишь три процента вывезенного из Украины зерна отправилось тем, кто в нем нуждается, остальное ушло в страны ЕС.

Путин отмечал, что обсудит с Эрдоганом идею ограничить направления вывоза зерна.

В мире,Антониу Гутерриш,Геннадий Гатилов,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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