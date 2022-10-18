Колумбийка умерла, подавившись зубными протезами во сне

В Колумбии женщина умерла, подавившись зубными протезами во сне, пишет Oddity Central.
Несмотря на рекомендации врачей снимать на ночь зубные протезы, Мария Гусман не послушала совет специалистов. Уснув со вставной челюстью, женщина случайно проглотила ее и задохнулась. Родные колумбийки рассказали, что слышали странные звуки, доносящиеся из комнаты, поэтому решили проверить ее, но обнаружили, что она уже не дышит.
Марию срочно доставили в больницу, где врачи попытались ее реанимировать, но, к сожалению, их усилия не увенчались успехом. Смерть женщины от удушья зубными протезами считается крайне редким явлением, поэтому в соцсетях люди просят сообщить им больше подробностей, чтобы однажды не оказаться в такой же ситуации.
Сообщается, что подробный отчет по инциденту появится после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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