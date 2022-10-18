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48 минут назад

Колумбийка умерла, подавившись зубными протезами во сне

Газета.Ru

В Колумбии женщина умерла, подавившись зубными протезами во сне, пишет Oddity Central.

Колумбийка умерла, подавившись зубными протезами во сне
Фото: DepositphotosDepositphotos

Несмотря на рекомендации врачей снимать на ночь зубные протезы, Мария Гусман не послушала совет специалистов. Уснув со вставной челюстью, женщина случайно проглотила ее и задохнулась. Родные колумбийки рассказали, что слышали странные звуки, доносящиеся из комнаты, поэтому решили проверить ее, но обнаружили, что она уже не дышит.

Марию срочно доставили в больницу, где врачи попытались ее реанимировать, но, к сожалению, их усилия не увенчались успехом. Смерть женщины от удушья зубными протезами считается крайне редким явлением, поэтому в соцсетях люди просят сообщить им больше подробностей, чтобы однажды не оказаться в такой же ситуации.

Сообщается, что подробный отчет по инциденту появится после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее американка случайно задушила двоих детей во время совместного сна.

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