Умер участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

Как напоминает газета Corriere della Sera, в 2016 году он покинул коллектив, хотя он еще собирался в первоначальном составе для участия в качестве почетных гостей на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо в 2020 году. В ходе своей долгой карьеры, пик популярности которой пришелся на 1970-80-е годы, группа многократно выступала в Сан-Ремо, становясь победителем смотра. Начиная с 1990-х группа активно работала на телевидении и гастролировала, в том числе по разным странам, включая Россию, где с ее творчеством были хорошо знакомы. Несколько раз Ricchi e Poveri приняли участие в записи новогодних концертов "Новогодняя ночь на Первом".