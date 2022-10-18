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9 минут назад

Умер участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

ТАСС

Бывший участник эстрадной итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA со ссылкой на близких Гатти.

Умер участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Фото: © Ricchi e Poveri Official/Youtube© Ricchi e Poveri Official/Youtube

Как напоминает газета Corriere della Sera, в 2016 году он покинул коллектив, хотя он еще собирался в первоначальном составе для участия в качестве почетных гостей на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо в 2020 году. В ходе своей долгой карьеры, пик популярности которой пришелся на 1970-80-е годы, группа многократно выступала в Сан-Ремо, становясь победителем смотра. Начиная с 1990-х группа активно работала на телевидении и гастролировала, в том числе по разным странам, включая Россию, где с ее творчеством были хорошо знакомы. Несколько раз Ricchi e Poveri приняли участие в записи новогодних концертов "Новогодняя ночь на Первом".

Формально группа, хотя ее состав сокращался, не прекращала своего существования и сейчас работает как дуэт Анджело Сотджу и Анджелы Брамбати. Они выразили глубокую скорбь в связи со смертью товарища.

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