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18 минут назад

Украинский политик раскритиковал «Байрактары» в беседе с Вованом и Лексусом

Lenta.ru

Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины, политик Сергей Пашинский в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, раскритиковал турецкие беспилотники «Байрактар». Запись их разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Украинский политик раскритиковал «Байрактары»
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

«В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения», — высказался о турецком оружии украинский политик. Пашинский также назвал «Байрактар» уязвимым оружием, которое не имеет никакой боевой эффективности.

Политик также отметил, что власти США снабдили Украину противорадиолокационными ракетами. «"Байрактар" — несамодостаточное оружие, он не может сам по себе работать», — отметил он.

Ранее пранкеры опубликовали фрагмент разговора с Пашинским, в котором он высказался о контроле властями США над всеми операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о Крымском мосте. Политик сообщил, что Украина готовит ряд военных операций на территории России. По его словам, он сам ведет несколько операций и информирует о них Центральное разведывательное управление США.

В мире,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Сергей Пашинский,Владимир Кузнецов,ЦРУ,
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