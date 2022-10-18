МИД Греции рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину

МИД Греции вновь выступил с рекомендацией к греческим гражданам немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметили в МИД, ситуация с безопасностью на Украине остается изменчивой и нестабильной, поэтому призывы ведомства от 14 и 22 февраля 2022 года остаются в силе. "В связи с этим министерство иностранных дел продолжает настоятельно не рекомендовать любые поездки на всю территорию Украины. Одновременно гражданам Греции, находящимся в стране, рекомендуется немедленно ее покинуть", - подчеркнуло ведомство.

Во внешнеполитическом ведомстве также порекомендовали гражданам Греции, "которые еще не выехали, немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве".

"Посольство в Киеве продолжает работать с минимально необходимым персоналом", - обратили внимание в министерстве.

25 февраля власти Греции разрешили эвакуацию посольства республики из Киева, генеральные консульства в Мариуполе и Одессе продолжили тогда работу. В начале марта глава МИД Греции попросил Украину обеспечить безопасность генерального консула Манолиса Андрулакиса и его сотрудников в Мариуполе и предоставить им коридор для эвакуации из города. Позднее персонал генконсульства был эвакуирован, но генконсул остался в Мариуполе. МИД 15 марта сообщил, что генконсул направляется в Запорожье вместе с сотрудниками ОБСЕ. 18 марта МИД распространил сообщение, в котором говорилось, что генконсул, четверо греческих граждан, а также шесть этнических греков с Украины пересекли границу с Молдавией.