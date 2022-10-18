В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения после ударов, сообщил мэр города Александр Вилкул , передает РИА Новости. При этом последствия таких разрушений он комментировать не стал.

«Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем», — рассказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые и ударили по объекту инфраструктуры.