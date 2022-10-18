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46 минут назад

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения

Lenta.ru

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения после ударов, сообщил мэр города Александр Вилкул, передает РИА Новости. При этом последствия таких разрушений он комментировать не стал.

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

«Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем», — рассказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые и ударили по объекту инфраструктуры.

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