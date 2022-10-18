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38 минут назад

Блинкен заявил о решении Китая захватить Тайвань в «короткие сроки»

Lenta.ruиещё 1

Китай принял решение захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова цитирует Bloomberg.

Блинкен заявил о решении Китая захватить Тайвань в «короткие сроки»
Фото:  S. Barros / Keystone Press Agency / Globallookpress.com S. Barros / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«В последние годы подход Пекина к Тайваню изменился... [Китай] принял фундаментальное решение о том, что статус-кво больше не является приемлемым, и он полон решимости добиваться воссоединения в гораздо более короткие сроки», — подчеркнул дипломат.

Выступление Блинкена прозвучало в связи со съездом Коммунистической партии Китая, в ходе которой председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «колеса истории направляют нас к воссоединению Китая [с Тайванем]». Си добавил, что оставляет за собой возможность «принять все необходимые меры», хотя и рассчитывает на мирное решение вопроса.

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Американские власти обеспокоены в связи с возможной атакой КНР на Тайвань, о чем в том числе говорят власти острова. Из-за этого Вашингтон наращивает военную помощь Тайбэю.

В мире,Энтони Блинкен,Цзиньпин Си,
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