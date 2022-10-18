В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
16 минут назад

Саудовская Аравия захотела присоединиться к БРИКС

Lenta.ruиещё 3

Саудовская Аравия захотела присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам своего визита в королевство. Об этом пишет ТАСС.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС», — рассказал глава ЮАР.

Он добавил, что вопрос о членстве поднимут на саммите БРИКС в 2023 году и будет принято решение.

Страны БРИКС: список 2022, расшифровка и история

Ранее китайские политические эксперты заявили, что США не смогут прервать отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.

В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители