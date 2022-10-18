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36 минут назад

Житомир остался без воды и света после обстрелов

Lenta.ru

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Житомир остался без воды и света после обстрелов
Фото: Alexander Ermochenko / ReutersAlexander Ermochenko / Reuters

«Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы — на резервном питании», — сообщил мэр. Он призвал граждан находиться в безопасности.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге. Также в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о двух «прилетах» по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. Кроме того, серия взрывов произошла в Харькове.

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