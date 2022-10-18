Стало известно о возможном изменении титула супруги Карла III

Титул супруги короля Великобритании Карла III Камиллы может быть изменен к церемонии коронации. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: Kirsty O'Connor / AP Kirsty O'Connor / AP

К моменту официальной коронации нового монарха, его супруга, скорее всего, будет именоваться королева Камилла, а не королева-консорт. О возможном изменении титула стало известно от анонимного источника издания при дворе.

Инсайдер сообщил, что окружение Карла III надеется, что замена титула произойдет незаметно для общественности, так как уже сейчас многие британцы и представители СМИ называют Камиллу просто «королевой».

Ранее супруги монархов именовались королевами, исключение было сделано только для Камиллы, которая приняла титул королевы-консорта из-за неоднозначного отношения к ней в обществе после свадьбы с наследником престола в 2005 году. Тогда Елизавета II и представители Букингемского дворца настояли на том, чтобы Камилла в будущем именовалась именно королевой-консортом, и на тот момент не становилась принцессой Уэльской, а приняла титул герцогини Корнуолльской.

Тем не менее, приближенные Карла III и Камиллы рассчитывают, что на церемонии коронации, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, будет произнесено «Их Величества Король Чарльз III и Королева Камилла», как это случилось во время коронации бабушки и дедушки правящего монарха — Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.

При этом источник уточнил, что в официальных документах Камилла все так же будет именоваться «королевой-консортом».

Букингемский дворец отказался комментировать эти слухи.

Титул королевы-консорта означает, что супруга короля не имеет политических и военных полномочий регента. В случае болезни или смерти монарха она не сможет выполнять его обязанности и не унаследует трон.