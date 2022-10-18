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53 минуты назад

Талибы и иранские пограничники обстреляли друг друга

Газета.Ru

Представители правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) провели бой с иранскими пограничниками. Об этом сообщает 8am.media.

Талибы и иранские пограничники обстреляли друг друга
Фото: @Joyce_Karam/Twitter@Joyce_Karam/Twitter

Отмечается, что инцидент произошел на мосту «Абришем» у афганского города Зарандж (провинция Нимроз). По словам очевидцев, иранцы открыли огонь по двум грузовикам, которые везли контрабандное топливо и не реагировали на их требование остановиться. Первая машина смогла уехать, а вторую иранцам удалось заставить прекратить движение, после чего они избили водителя.

Талибы в ответ на инцидент с автомобилями открыли огонь по иранским пограничникам, перестрелка длилась более часа. Затем стороны перешли к переговорам, передает Telegram-канал Sputnik Афганистан.

Ранее талибы выстрелами разогнали акцию жительниц Кабула в поддержку иранок, митингующих за соблюдение их прав.

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