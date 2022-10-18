В Киеве слышны взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Также к настоящему моменту известно, что под удар ВС РФ попал объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

Сегодня, как пишут СМИ, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины – в Черновицкой и Ровненской.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.