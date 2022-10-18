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59 минут назад

СМИ: В Киеве прогремели взрывы

Лера Букина

В Киеве слышны взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Также к настоящему моменту известно, что под удар ВС РФ попал объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

Сегодня, как пишут СМИ, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины – в Черновицкой и Ровненской.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

Воздушная тревога объявлена уже по всей Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что порядка 30% энергетической инфраструктуры страны пострадало в связи с массированными ракетными ударами российских сил.

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