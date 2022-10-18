В Запорожской области заявили об обнаружении около 10 украинских ДРГ

За последние два дня на запорожском направлении были обнаружены около десяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов сообщил в эфире программы «Летучка» на телеканале RT.

По его словам, обнаруженные ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выявлены благодаря беспилотникам и квадрокоптерам. Он также отметил, что после обнаружения группы были накрыты артиллерийским огнем, в результате чего была уничтожена значительная часть их состава.