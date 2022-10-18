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1 час назад

В Запорожской области заявили об обнаружении около 10 украинских ДРГ

Lenta.ruиещё 1

За последние два дня на запорожском направлении были обнаружены около десяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире программы «Летучка» на телеканале RT.

В Запорожской области заявили об обнаружении около 10 украинских ДРГ
Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.comTsitsagi Nikita / Globallookpress.com

По его словам, обнаруженные ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выявлены благодаря беспилотникам и квадрокоптерам. Он также отметил, что после обнаружения группы были накрыты артиллерийским огнем, в результате чего была уничтожена значительная часть их состава.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения ДРГ ВСУ подразделениями российских Воздушно-десантных войск.

В мире,Владимир Рогов,Минобороны России,
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