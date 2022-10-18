Воздушная тревога объявлена уже по всей Украине

Воздушную тревогу объявили уже на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины – в Черновицкой и Ровненской.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту. По данным властей России, его совершили украинские спецслужбы.

Под удар попадают объекты энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране. Это приводит к серьезным перебоям с подачей электричества на Украине.