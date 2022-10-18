Воздушная тревога объявлена уже по всей Украине

Воздушную тревогу объявили уже на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины – в Черновицкой и Ровненской.
ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту. По данным властей России, его совершили украинские спецслужбы.
Под удар попадают объекты энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране. Это приводит к серьезным перебоям с подачей электричества на Украине.
Накануне украинское агентство Униан, ссылаясь на генерального директора Yasno Сергея Коваленко, сообщило, что жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества. До этого сообщалось о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Кроме того, в понедельник в Киеве пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Он начался после ракетного удара.