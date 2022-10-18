Премьерский кот Ларри «присоединился» к призывам сместить Трасс

Кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, «присоединился» к призывам сместить Лиз Трасс с поста. Как сообщает Telegram-канал «Пул № 3», соответствующая запись появилась на странице в соцсетях, которую ведут от лица животного.

«Лиз Трасс — бывший премьер-министр, просто она еще не знает об этом», — «заявил» кот.

Напомним, что Лиз Трасс стала лидером Консервативной партии и премьер-министром 6 сентября. В первый месяц своего правления она столкнулась со шквалом критики, в том числе и из-за провальных планов экономических реформ, которые предполагали снижение налогов, в первую очередь, для обеспеченных британцев. Это вызвало хаос на финансовых рынках и резкое падение курса фунта стерлингов.