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1 час назад

Премьер-министр Великобритании отказалась покидать свой пост

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост в ближайшее время, несмотря на шквал критики в свою сторону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала Би-би-си.

Премьер-министр Великобритании отказалась покидать свой пост
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, граждане Великобритании выбрали ее кандидатуру для работы на благо государства, и это именно то, что она собирается делать. Она подчеркнула, что останется лидером Консервативной партии на следующих всеобщих выборах. Трасс заметил, что сейчас Великобритания переживает не самые легкие времена и больше не может тратить время на разговоры. Она обратилась к своим коллегам и подчеркнула, что им следует «делать то, что должны».

Кроме того, премьер-министр Великобритании выразила желание принять на себя ответственность за «ошибки» и принесла свои извинения. Трасс заявила, что ее действия были направлены на решение проблем с большими счетами на электроэнергию и повышенными налогами, но это завело британское правительство «слишком далеко».

В беседе с телеканалом Sky News она также признала свои ошибки, но подчеркнула, что исправила их, назначив нового канцлера казначейства Джереми Ханта. Трасс считает, что им удалось «восстановить экономическую стабильность и финансовую дисциплину».

Лиз Трасс в первые месяцы на посту премьер-министра Великобритании столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных жителей Великобритании пожелали ее отставки. Это связано с провалом ее плана по поддержке экономики, который привел к падению курса фунта и повышению налога на прибыль предприятий.

В мире,Консервативная партия,
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