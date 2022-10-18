Пентагон принял экстренное решение по вопросу помощи Украине

Вашингтон принял решение выделить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) после обращения президента Украины Владимира Зеленского на фоне взрывов в Киеве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на стенограмму на сайте Министерства обороны США.

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Представитель Пентагона уточнил, что США уже поставили на Украину 1400 систем ПВО Stinger. Он дал обещание, что Украина также получит первый зенитный ракетный комплекс NASAMS в течение следующих нескольких недель.

Издание напоминает, что на территории Украины уже восьмой день звучит воздушная тревога, российская сторона наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к США с просьбой предоставить им больше систем ПВО и оружия.

Ранее администрация Киева в своем Telegram-канале сообщила, что в городе снова объявлена воздушная тревога. Издание «Зеркало недели» уточняет, что воздушная тревога сработала в Днепропетровской и Киевской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.