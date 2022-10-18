Глава МИД Польши рассказал о расследовании ЕС против России

Европейский союз планирует расследовать, действительно ли Иран поставляет беспилотники в Россию, которая потом применяет их на территории Украины. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге, передает РБК со ссылкой на WPolityce.

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По его словам, председатель Европейского парламента Жозеп Боррель обсуждал эту тему с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который категорически отрицал то, что используемые на территории Украины дроны для России поставлял Иран.

Европейский союз проведет расследование, чтобы выяснить правдивость этого утверждения. Если окажется, что беспилотники для российской стороны предоставлял Иран, то против Тегерана могут ввести ограничения, рассказал Рау.

США также подозревают Иран в поставках дронов России. Представитель Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что Франция и Великобритания заявили о нарушении Ираном резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и Соединенные Штаты разделяют эту точку зрения.