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22 минуты назад

Глава МИД Польши рассказал о расследовании ЕС против России

Елена Прошина

Европейский союз планирует расследовать, действительно ли Иран поставляет беспилотники в Россию, которая потом применяет их на территории Украины. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге, передает РБК со ссылкой на WPolityce.

Глава МИД Польши рассказал о расследовании ЕС против России
Фото: EPAEPA

По его словам, председатель Европейского парламента Жозеп Боррель обсуждал эту тему с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который категорически отрицал то, что используемые на территории Украины дроны для России поставлял Иран.

Европейский союз проведет расследование, чтобы выяснить правдивость этого утверждения. Если окажется, что беспилотники для российской стороны предоставлял Иран, то против Тегерана могут ввести ограничения, рассказал Рау.

США также подозревают Иран в поставках дронов России. Представитель Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что Франция и Великобритания заявили о нарушении Ираном резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и Соединенные Штаты разделяют эту точку зрения.

Резолюция 2231 предусматривала снятие санкций с Ирана, но Тегеран взамен обязан был ограничить свою ядерную программу и предоставить гарантии того, что в будущем он не будет создавать ядерное оружие.

В мире,Збигнев Рау,Жозеп Боррель,Европарламент,Совбез ООН,Госдеп США,ЕС,
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