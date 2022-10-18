В Киеве звучит воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал администрации города.
Кроме того, по информации украинского издания «Зеркало недели», воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Киевской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Агентство напоминает, что Военные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины спустя пару дней после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили Киев. Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается оставлять «преступления подобного рода» без ответа.