В Киеве звучит воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

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Кроме того, по информации украинского издания «Зеркало недели», воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Киевской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.