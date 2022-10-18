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27 минут назад

В Киеве звучит воздушная тревога

Елена Прошина

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

В Киеве звучит воздушная тревога
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, по информации украинского издания «Зеркало недели», воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Киевской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Агентство напоминает, что Военные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины спустя пару дней после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили Киев. Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается оставлять «преступления подобного рода» без ответа.

В мире,Владимир Путин,
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