В Минобороны Финляндии пригрозили россиянам

Руководство Финляндии может экспроприировать имущество, которое граждане России приобрели на территории страны. Такое заявление сделал глава Министерства обороны страны Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti, передает РИА Новости.

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Он указал, что по ожиданиям эта мера коснется объектов, которые находятся на «важной для безопасности» страны территории. Министр обороны Финляндии отметил, что правительство реализует эту инициативу в случае необходимости.

«Такой инструмент у нас существует», — сказал он.

Кайкконен при этом не ответил на вопрос о том, рассматривает ли правительство Финляндии это решение в данный момент. Он отказался давать комментарий на эту тему, но подтвердил, что «преимущественное право покупки уже применялось». Министр добавил, что не все имущество россиян на территории Финляндии представляет «риски для безопасности».