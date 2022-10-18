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22 минуты назад

В Минобороны Финляндии пригрозили россиянам

Елена Прошина

Руководство Финляндии может экспроприировать имущество, которое граждане России приобрели на территории страны. Такое заявление сделал глава Министерства обороны страны Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti, передает РИА Новости.

В Минобороны Финляндии пригрозили россиянам
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что по ожиданиям эта мера коснется объектов, которые находятся на «важной для безопасности» страны территории. Министр обороны Финляндии отметил, что правительство реализует эту инициативу в случае необходимости.

«Такой инструмент у нас существует», — сказал он.

Кайкконен при этом не ответил на вопрос о том, рассматривает ли правительство Финляндии это решение в данный момент. Он отказался давать комментарий на эту тему, но подтвердил, что «преимущественное право покупки уже применялось». Министр добавил, что не все имущество россиян на территории Финляндии представляет «риски для безопасности».

Агентство напоминает, что в конце сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Власти страны объяснили это решение стремлением сохранить хорошие отношения с другими государствами, которые не приветствуют потоки туристов из России. Граждане РФ все еще могут приезжать в Финляндию на лечение, работу, учебу или по семейным обстоятельствам.

В мире,Антти Кайкконен,
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