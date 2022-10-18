ЕС расследует, откуда у России появились дроны-камикадзе

Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ.