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12 минут назад

Глава МИД Польши Рау: ЕС расследует, откуда у России появились иранские дроны-камикадзе

Ura.Ru

Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

ЕС расследует, откуда у России появились дроны-камикадзе
Фото: ВикипедияВикипедия

Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ.

Еще в августе Белый дом был уверен, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Власти Винницкой области сообщили, что по региону был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136).

"Россия нашла ключик к нашей ПВО"

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

В мире,Армия,Збигнев Рау,Верховный суд,Минобороны России,ЕС,
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