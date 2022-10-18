ЕС расследует, откуда у России появились дроны-камикадзе

Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ.
Еще в августе Белый дом был уверен, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Власти Винницкой области сообщили, что по региону был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136).
Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.