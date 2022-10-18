"У нас простой выбор": В США указали на свою главную цель

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить оставаться без руководства США. Об этом сообщает РИА "Новости".
"У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями", - сказал он.
Кроме того, может возникнуть ситуация, при которой никто не займет ведущую роль и образуется вакуум, который, по мнению Блинкена, могут заполнить "плохие вещи". Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты Америки и Китай хотят порядка на международной арене, но Пекин выступает за "антилиберальное" мироустройство.
Ранее журналисты китайской газеты Global Times выразили мнение в своей статье, что обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и Евросоюзом предвещают падение американской глобальной гегемонии.