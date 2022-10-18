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57 минут назад

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

Газета.Ru

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне (ПВО) страны.

"Россия нашла ключик к нашей ПВО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали", - сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Арестович добавил, что в таком режиме российские военные могут действовать два-три месяца.

Накануне украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, в Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и других регионах. Мэр Киева Виталий Кличко после сообщений об ударах по городу заявлял, что в центре украинской столицы перекрывалось движение на некоторых участках улиц. А в Харькове, в свою очередь, не работало метро.

В мире,Алексей Арестович,Марк Фейгин,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,Минюст России,
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