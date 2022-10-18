Зеленский заявил о новой проблеме после ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети.
«Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.
Он попросил украинцев экономить электричество.
Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений.