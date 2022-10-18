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43 минуты назад

Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией после ракетных ударов

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети.

Зеленский заявил о новой проблеме после ракетных ударов
Фото: EPAEPA

«Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.

Он попросил украинцев экономить электричество.

Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений.

В мире,Владимир Зеленский,
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