Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-аккаунте сообщил, что после очередных ракетных ударов со стороны России в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией.

Глава государства рассказал, что атака российских военных привела к новым перебоям, подчеркнув, что власти распорядились начать восстановительные работы. Он вновь призвал украинцев сократить потребление электричества настолько, на сколько это возможно, чтобы система работала стабильно.

Помимо этого Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить значительно больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО).