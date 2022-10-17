В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-аккаунте сообщил, что после очередных ракетных ударов со стороны России в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией.

Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава государства рассказал, что атака российских военных привела к новым перебоям, подчеркнув, что власти распорядились начать восстановительные работы. Он вновь призвал украинцев сократить потребление электричества настолько, на сколько это возможно, чтобы система работала стабильно.

Помимо этого Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить значительно больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издатель журнала The National Interest (NI) Дмитрий Саймс призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия. По его словам, Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса.

В мире,Дмитрий Саймс,Владимир Зеленский,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители