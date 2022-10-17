В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
23 минуты назад

Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией на Украине

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в понедельник в стране наблюдаются новые перебои с электроэнергией.

Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ракетные удары привели к "новым перебоям". "Но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент призвал граждан сознательно пользоваться электричеством.

"Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно", - добавил он.

Зеленский также в очередной раз заявил, что Киеву нужно "значительно больше современных систем ПВО".

В понедельник компания "Укрэнерго" заявила, что украинской энергетической системе "нужно время на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки". В связи с этим граждан призывают рационально подходить к использованию электроприборов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители