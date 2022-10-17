Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в понедельник в стране наблюдаются новые перебои с электроэнергией.
По его словам, ракетные удары привели к "новым перебоям". "Но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент призвал граждан сознательно пользоваться электричеством.
"Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно", - добавил он.
Зеленский также в очередной раз заявил, что Киеву нужно "значительно больше современных систем ПВО".
В понедельник компания "Укрэнерго" заявила, что украинской энергетической системе "нужно время на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки". В связи с этим граждан призывают рационально подходить к использованию электроприборов.