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23 минуты назад

Земан выступил за строительство новых АЭС в Чехии

ТАСС

Президент Чехии Милош Земан выступил в понедельник за активное использование в качестве источника энергии в период энергетических кризисов добываемого на шахтах республики угля, а также за строительство в стране новых АЭС. Слова главы государства привело Чешское радио.

Земан выступил за строительство новых АЭС в Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за высоких цен на газ в период энергетических кризисов, по-моему, нужно активнее использовать местные источники [энергетического] сырья, - отметил Земан. - В первую очередь это касается угля. Необходимо также продолжить возведение новых АЭС".

В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (юго-восток республики) и "Темелин" (Южная Чехия). Обе они были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Станции получают ядерное топливо от компании ТВЭЛ, входящей в структуру Росатома.

В мире,Милош Земан,ТВЭЛ,Росатом,
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