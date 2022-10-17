Земан выступил за строительство новых АЭС в Чехии

Президент Чехии Милош Земан выступил в понедельник за активное использование в качестве источника энергии в период энергетических кризисов добываемого на шахтах республики угля, а также за строительство в стране новых АЭС. Слова главы государства привело Чешское радио .

"Из-за высоких цен на газ в период энергетических кризисов, по-моему, нужно активнее использовать местные источники [энергетического] сырья, - отметил Земан. - В первую очередь это касается угля. Необходимо также продолжить возведение новых АЭС".

В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (юго-восток республики) и "Темелин" (Южная Чехия). Обе они были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Станции получают ядерное топливо от компании ТВЭЛ, входящей в структуру Росатома.