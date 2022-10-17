Блинкен объяснил необходимость помощи Украине

Во время выступления в Стэнфордском университете госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США должны помогать Украине в противостоянии с Россией, чтобы не возникли новые конфликты в других частях мира. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен считает, что если США остановят поддержку Украины, то «есть риск открыть ящик Пандоры». В этом случае, по словам госсекретаря США, это приведёт к последствиям не только для Европы.

«Это спровоцирует конфликты в других частях мира», – считает он.

Блинкен также добавил, что территориальная целостность государств должна уважаться, а их границы нельзя менять силовыми методами.

«Это то, что мы пытаемся продемонстрировать на Украине», – подытожил госсекретарь