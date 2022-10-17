Белый дом: Украина сама должна принимать решение о своем будущем

"Президент [США Джо Байден] выразился предельно ясно, мы были весьма ясны в этом вопросе. И он считает, что решения о переговорах или решения об Украине - это решения, которые должна принимать Украина. И ничего об Украине без Украины. Наши союзники и партнеры были весьма ясны в этом вопросе. Я оставлю это, не буду больше ничего говорить [по данному вопросу]", - ответила Жан-Пьер.