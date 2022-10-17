Белый дом: Украина сама должна принимать решение о своем будущем

Украинские власти сами должны принимать решение о проведении переговоров с Россией, о своем будущем. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ее попросили прокомментировать недавние высказывания основателя SpaceX Илона Маска о том, что Крым имеет ключевое значение для безопасности России и его потеря для Москвы была бы тем же самым, что потеря Гавайев и Перл-Харбора для США.
"Президент [США Джо Байден] выразился предельно ясно, мы были весьма ясны в этом вопросе. И он считает, что решения о переговорах или решения об Украине - это решения, которые должна принимать Украина. И ничего об Украине без Украины. Наши союзники и партнеры были весьма ясны в этом вопросе. Я оставлю это, не буду больше ничего говорить [по данному вопросу]", - ответила Жан-Пьер.
Ее вновь попросили прокомментировать высказывания американского предпринимателя.
"Больше я ничего не скажу. Я очень четко сказала, что мы считаем, что решение за Украиной", - повторила пресс-секретарь.
Маск 3 октября поделился собственным видением условий мира на Украине. В качестве первого шага он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью РФ, а Украина может провозгласить нейтральный статус.