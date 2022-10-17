На Западе назвали главную ошибку США в отношениях с Россией

Старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в статье для The Hill назвал главную ошибку США во взаимодействии с Россией. По его мнению, пренебрежение и отсутствие уважения со стороны Вашингтона в начале XXI века привело к ухудшению отношений между странами.

Фото: Pixabay Pixabay

«С того момента как (президент Владимир) ПутиПутин возглавил российское государство в 2000 году, он чувствовал, что США и Запад игнорируют и унижают его и Россию», — считает эксперт.

Ульман добавил, что отсутствие уважения к Москве привело к ряду решений политического руководства Соединенных Штатов, в том числе расширению НАТО, второму вторжению в Ирак и выходу из договоров по ПРО и ДРСМД.

Отправной точкой ухудшения отношений между странами старший советник называет решение Джорджа Буша-младшего в 2001 году начать военную реформу в США, которая делала упор на космическую и противоракетную оборону и противоречила договоренностям с Россией.

По словам Ульмана, недоверие к Вашингтону усилилось после операции «Иракская свобода» в марте 2003 года. Непростительной ошибкой эксперт также считает предложение членства в НАТО Грузии и Украине на саммите альянса 2008 года в Бухаресте.

В этот момент Москва убедилась, что Запад, и особенно США, больше не воспринимают Россию как серьезного игрока и намерены действовать без учета ее интересов, резюмировал автор статьи.