СМИ: ОАЭ выделяют $100 млн на гуманитарную помощь жителям Украины

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поручил выделить дополнительную гуманитарную помощь жителям Украины, пострадавшим от кризиса, на сумму 100 млн долларов. Об этом сообщила во вторник государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими.

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"[Решение о выделении] дополнительной помощи исходит из убеждения президента в важности человеческой солидарности, особенно в случаях войны и конфликта, и является частью постоянных усилий ОАЭ по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса", - приводит слова министра газета "Имарат аль-Яум".

Аль-Хашими рассказала, что за последние месяцы Эмираты предоставили аналогичную помощь гражданам Украины, а также запустили несколько рейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Польше и Молдавии.