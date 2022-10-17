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1 час назад

США могут ввести санкции против Ирана за «военную помощь» России

Илья Родин

Власти США планируют ввести ограничительные меры против Ирана за приписываемые ему поставки оружия в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.

США захотели наказать Иран за «военную помощь» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник уточнил, что планируемые рестрикции предположительно будут экономического характера. Кроме того, они затронут экспортные операции республики.

По словам собеседника газеты, новый пакет ограничительных мер будет также распространен на третьи страны, которые якобы оказывают помощь Тегерану в поставке оружия.

Иран ответил на сообщения о поставках России ракет и беспилотников

Он добавил, что всем, кто продает иранцам материалы для производства БПЛА или ракет, следует осознать, что Белый дом в обязательном порядке введет рестрикции против них.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана опроверг опубликованную в американских СМИ информацию о сотрудничестве Тегерана и Москвы в области поставок вооружений.

В ведомстве подчеркнули, что выступают против военных конфликтов и призывают к скорейшему окончанию противостояния России и Украины.

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