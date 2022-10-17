США захотели наказать Иран за «военную помощь» России

Власти США планируют ввести ограничительные меры против Ирана за приписываемые ему поставки оружия в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.

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Источник уточнил, что планируемые рестрикции предположительно будут экономического характера. Кроме того, они затронут экспортные операции республики.

По словам собеседника газеты, новый пакет ограничительных мер будет также распространен на третьи страны, которые якобы оказывают помощь Тегерану в поставке оружия.

Он добавил, что всем, кто продает иранцам материалы для производства БПЛА или ракет, следует осознать, что Белый дом в обязательном порядке введет рестрикции против них.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана опроверг опубликованную в американских СМИ информацию о сотрудничестве Тегерана и Москвы в области поставок вооружений.