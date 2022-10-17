На Украине назвали число населенных пунктов без электричества

На Украине назвали число населенных пунктов, оставшихся без электричества в результате воздушных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом высказался первый заместитель министра внутренних дел республики Евгений Енин, передает ТАСС.

По его словам, в результате обстрелов энергоинфраструктуры в стране оказались обесточены 585 населенных пунктов.

«Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где возможно, используют мобильные электростанции для подачи электроэнергии», — отметил замглавы МВД.