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31 минуту назад

В Нидерландах решили провести конференцию по восстановлению Украины

Газета.Ru

Власти Нидерландов собираются провести встречу с представителями различных голландских организаций, чтобы обсудить их возможное участие в восстановлении Украины, передает ТАСС. По информации агентства, МИД королевства планирует организовать соответствующую конференцию в Гааге.

В Нидерландах решили обсудить восстановление Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Цель встречи заключается в том, чтобы собрать различные голландские организации, которые уже участвуют или хотят принять участие в реконструкции, чтобы Нидерланды были хорошо подготовлены к этому», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках встречи голландские дипломаты намерены поднять вопросы, связанные с ролью компаний королевства в реконструкции Украины. В МИД Нидерландов также подчеркнули, что речь будет идти как о краткосрочных нуждах Киева на фоне приближения зимнего периода, так и более долгосрочных вопросов, в том числа касающихся культурного наследия республики.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии одобрило программу помощи Украине, которая предполагает выделение по 500 млн крон (около €20,3 млн) ежегодно с 2023 по 2025 год.

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