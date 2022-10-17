В Нидерландах решили обсудить восстановление Украины

Власти Нидерландов собираются провести встречу с представителями различных голландских организаций, чтобы обсудить их возможное участие в восстановлении Украины , передает ТАСС. По информации агентства, МИД королевства планирует организовать соответствующую конференцию в Гааге .

«Цель встречи заключается в том, чтобы собрать различные голландские организации, которые уже участвуют или хотят принять участие в реконструкции, чтобы Нидерланды были хорошо подготовлены к этому», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках встречи голландские дипломаты намерены поднять вопросы, связанные с ролью компаний королевства в реконструкции Украины. В МИД Нидерландов также подчеркнули, что речь будет идти как о краткосрочных нуждах Киева на фоне приближения зимнего периода, так и более долгосрочных вопросов, в том числа касающихся культурного наследия республики.